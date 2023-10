Tottenham-Liverpool : la folle demande de Jürgen Klopp après le fiasco arbitral

La suite après cette publicité

Invaincu depuis le début de saison, Liverpool a vu sa série d’invincibilité en Premier League prendre fin à Tottenham (2-1), ce week-end. Rapidement réduit à dix puis à neuf contre onze après les expulsions de Curtis Jones et Diogo Jota, le club de la Mersey a longtemps fait jeu égal avec le rival londonien avant de plier dans le temps additionnel suite au but contre son camp de Joël Matip. Outre le résultat, les décisions arbitrales ont particulièrement agacé l’entraîneur des Reds. Quelques jours après ce fiasco arbitral, le technicien allemand n’a toujours pas digéré la défaite alors que l’enregistrement audio suite au but valable finalement refusé à Luis Diaz a été dévoilé.

Présent devant la presse en marge de la rencontre face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue Europa, Jürgen Klopp a tout bonnement appelé à ce que le match entre Tottenham et Liverpool soit rejoué. «Je ne m’intéresse pas à la raison pour laquelle les choses se sont déroulées ainsi. J’ai vu le résultat, j’ai vu un but, nous avons marqué. Il est important que nous le traitions vraiment de manière appropriée. Je veux dire que les personnes impliquées - l’arbitre, le juge de ligne, le quatrième officiel et surtout le VAR - ne l’ont pas fait exprès. Nous ne devons pas l’oublier. Oui c’était une erreur. Je pense qu’il y aurait eu des solutions pour cela. Je peux dire immédiatement, même si certaines personnes ne voudraient pas que je le dise en qualité de manager de Liverpool mais plus tot en tant que footballeur, le seul résultat devrait être un replay. C’est comme ça», a déclaré l’ancien coach de Dortmund même s’il a admis au passage que «cela n’arrivera probablement pas».