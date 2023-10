Liverpool : l’audio du VAR sur le but refusé à Luis Diaz va être dévoilé

La suite après cette publicité

La polémique prend de l’ampleur près de 3 jours après la victoire décriée des Spurs contre Liverpool (2-1). Si les Reds ont écopé de deux cartons rouges durant la rencontre, un fait de jeu reste dans les mémoires en Angleterre. Il s’agit du but injustement refusé à Luis Diaz alors que le match était bien lancé. L’ailier virevoltant poussait le ballon au fond des filets sur sa frappe croisée, avant que l’arbitre Simon Hooper ne siffle un hors-jeu, inexistant.

Nouveau rebondissement. The Daily Mail explique en effet que le groupe des arbitres impliqués lors du choc devrait publier l’audio de l’appel raté du VAR qui a coûté un but crucial aux Reds samedi soir. Liverpool a même fait pression sur le corps arbitral du PGMOL lundi, en exigeant une copie de la cassette audio pour savoir ce que les arbitres se sont dit avant de prendre la décision, mauvaise a posteriori. Le PGMOL examine encore la situation et hésiterait légèrement à publier les échanges qui mettraient à mal Simon Hooper, Darren England et son assistant Dan Cook, à la VAR.