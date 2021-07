Euro 2020, Italie : Donnarumma n'avait pas compris avoir gagné face à l'Angleterre

La suite après cette publicité

Pour comprendre que l'Italie était championne d'Europe, il aura fallu quelques secondes de plus pour Gianluigi Donnarumma. Après son arrêt décisif sur le cinquième pénalty anglais, le gardien de but de la Squadra Azzura n'avait pas directement compris que la séance de tirs au but était terminée, chose qu'il avouera ce lundi soir au micro de Sky Sport.

«Je n'ai pas célébré tout de suite parce que je ne comprenais pas, a avoué le futur portier du Paris Saint-Germain. J'étais déjà contrarié par le penalty de Jorginho parce que je pensais que nous avions perdu. J'ai regardé l'arbitre pour voir si tout allait bien, puis quand j'ai vu mes coéquipiers venir vers moi, je n'ai rien compris...»