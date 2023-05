Vidéo : Twitter atomise le PSG après son match catastrophique

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain assure son 11e titre de champion avec le point du nul obtenu à Strasbourg (1-1). Un triste match nul soporifique à l’image du jeu du PSG cette saison à défaut d’être actif dans les polémiques. Et c’est bien pour cela que les Twittos minimisent le 11ème titre de champion de France des Parisiens pour les tacler sévèrement surtout après le but égalisateur de l’ancien joueur Rouge et Bleu : Kevin Gameiro.

À lire

PSG : la joie mesurée de Renato Sanches après le onzième titre de champion de France du PSG