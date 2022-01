Nice : Morgan Schneiderlin victime d'une tentative de cambriolage

Plus de peur que de mal pour Morgan Schneiderlin. Le milieu de terrain de l'OGC Nice a été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile mercredi, alors que sa femme et ses enfants étaient présents. L'international français (15 sélections) s'est confié sur ses réseaux sociaux, tout comme sa compagne, qui a expliqué avoir «chopé» l'homme coupable de l'intrusion dans la chambre de son deuxième enfant.

«Un homme est rentré dans notre maison par une fenêtre. On a eu très peur, mais plus de peur que de mal. Les gens sont prêts à tout, c’est incroyable. Heureusement qu’il y a toujours quelqu’un chez nous à la maison. On était même plusieurs à ce moment-là, mais certains n’ont peur de rien !», a-t-il raconté en story Instagram. Il est le deuxième Français en quelques jours à être la cible d'un cambriolage après Karim Benzema dimanche soir.