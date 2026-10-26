Le PSG écoeure l’OL

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C’est l’affiche que tous les suiveurs du championnat attendaient avec impatience ! Ce lundi, la 8e journée de Ligue 1 offre un affrontement royal pour la première place entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Après une entame d’exercice poussive, le club de la capitale a enclenché la vitesse supérieure et reste sur une série terrifiante de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Vainqueurs à Marseille (1-2), au Mans (3-1) et à Strasbourg (1-3), les hommes de Luis Enrique ont également frappé un coup retentissant sur la scène européenne en domptant Manchester City (2-4) puis en surclassant le FC Barcelone (4-2). Auteurs d’au moins deux réalisations lors de leurs quatre dernières sorties, les champions de France reviennent à hauteur du fauteuil de leader avec un appétit féroce.

Pourtant, le vestiaire parisien traverse une véritable hécatombe. Touchés contre les Catalans, Marquinhos et Ousmane Dembélé (impliqué sur 10 buts cette saison) rejoignent Nuno Mendes à l’infirmerie pour plusieurs semaines, tandis que Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé. Luis Enrique doit ainsi réinventer son attaque autour de Désiré Doué, intenable et décisif lors de ses trois dernières apparitions, soutenu par Maghnes Akliouche et Ferran Torres (déjà 4 buts en Ligue 1). En face, l’OL de Paulo Fonseca réalise un début de saison remarquable mais montre des signes d’essoufflement loin de ses bases (0-0 face au Paris FC et revers 2-1 à Lens). Privés de Loïs Openda, de Keito Nakamura (suspendu) et de leurs arrières gauches de métier Nicolás Tagliafico et Ouédraogo, les Gones s’avancent diminués. Facteur déterminant : les Lyonnais n’ont disposé que de trois petits jours de récupération après leur déplacement européen à Hoffenheim jeudi, contre cinq pour le PSG.

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Parmi les nombreuses options disponibles pour cette affiche PSG -OL, voici les trois cotes sélectionnées par notre rédaction pour faire grimper votre solde :

Le PSG et l’OL marquent, le PSG gagne, cote à 2,20

Le spectacle s’annonce total dans un Parc des Princes en ébullition. Sur une dynamique insolente de sept succès de rang, le PSG dispose d’une puissance offensive impressionnante mais devra composer avec une arrière-garde fragilisée par les forfaits de Marquinhos et Nuno Mendes. En face, même émoussé et privé d’Openda, Lyon possède des arguments tranchants en transition avec Ernest Nuamah (3 buts en L1) et Pavel Šulc, capables de faire mouche. Toutefois, la profondeur d’effectif et l’avantage athlétique des Parisiens feront la différence dans le second acte. Voir les deux formations marquer dans un succès du PSG offre une très belle opportunité à 2,20.

Ferran Torres met un doublé face à l’OL, cote à 5,10

Propulsé titulaire à la pointe de l’attaque en raison des blessures conjointes de Dembélé et Kvaratskhelia, Ferran Torres se voit offrir une place de choix et une belle occasion de briller. L’international espagnol réalise un début d’exercice clinique avec déjà 4 buts et une passe décisive au compteur en championnat. Face à une défense rhodanienne orpheline de ses spécialistes sur le côté gauche (Tagliafico et Ouédraogo absents) et fatiguée par son périple allemand en C3, le sens du placement et le réalisme de Torres pourraient faire d’énormes dégâts. Tenter le doublé de l’attaquant ibérique permet de viser un gain spectaculaire à plus de 5,00.

Le PSG gagne, cote à 1,30

Pour les amateurs de sécurité, le succès sec du PSG reste la base absolue du week-end. Forts de quatre jours pleins de récupération après leur démonstration face au Barça, les hommes de la capitale abordent ce rendez-vous avec une fraîcheur physique nettement supérieure à des Lyonnais en plein marathon automnal. L’OL n’a d’ailleurs plus gagné hors de ses terres en championnat depuis deux déplacements. Et n’oubliez pas, c’est précisément la cote BoostX10 qui vous permettra de transformer une mise prudente de 10 € en un pactole de 130 € de Freebets. Un coup parfait, sans grand risque, pour faire sauter la banque immédiatement.

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