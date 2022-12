Le plan de l’OM pour remplacer Gerson

La suite après cette publicité

12 arrivées et 14 départs. L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait offert un chassé-croisé digne du mois d’août sur les routes du mercato. Le président Pablo Longoria est un grand spécialiste du marché des transferts, il ne panique jamais et a toujours une solution de repli. Et il semble déjà prêt pour son mercato hivernal, qui s’annonce plus mouvementé que prévu. Outre Luis Suarez, déjà reparti, Gerson a de grandes chances de plier bagages en janvier, comme nous vous l’expliquons depuis plusieurs jours.

Le Brésilien, si important la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, a perdu tout son crédit aux yeux d’Igor Tudor, lapidaire quand il faut évoquer son cas en conférence de presse. « Vous connaissez la situation, oui, il est sur le départ ». Flamengo est toujours la solution privilégiée par le joueur de 25 ans, qui ne veut que revenir dans son ancien club. Selon nos informations, le club brésilien est persuadé de réussir à boucler son retour, même si d’autres clubs se sont récemment renseignés.

L’optimisme refait surface dans ce dossier ces derniers jours, et l’écart entre les demandes de l’OM et la somme que Flamengo souhaite investir s’est réduit. Pour l’OM, il est important de retomber sur ses pieds financièrement. Car la somme récupérée sur la vente de Gerson sera réinvestie sur le marché des transferts. Tudor attend des renforts, comme il l’a dit hier en conférence de presse. « C’est une demande prise conjointement avec le club, c’est une question factuelle. C’est normal qu’on ait besoin de recruter des joueurs de qualité, capables de marquer. »

Ruslan Malinovskyi (29 ans) est une cible de l’OM depuis un certain temps déjà et si la presse italienne a évoqué un refroidissement, Pablo Longoria a déjà prouvé, avec Amine Harit notamment, qu’il avait de la suite dans les idées. Selon nos informations, Azzedine Ounahi (22 ans) est bien dans le viseur phocéen et pourrait être l’investissement principal des millions récupérés sur Gerson. Hier, en marge du match entre Ajaccio et Angers, le président Saïd Chabane a déclaré. « Il y a de telles sollicitations, surtout pour Azzedine qu’il aura du mal à dire non et que nous on aurait également du mal à dire non et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir. (…) Aujourd’hui, on a deux clubs français qui sont dessus ».

L’OM en fait bien partie mais selon nos informations, il ne fera pas de folies. Comme Pablo Longoria nous l’avait expliqué lors de son interview, il refusera de subir l’effet Coupe du Monde sur les prix pratiqués. Azzedine Ounahi en est le parfait exemple, lui dont la valeur ne dépassait pas les 6-7 M€ avant son Mondial réussi avec le Maroc. Les 25 M€ espérés par Angers ne trouveront pas écho auprès de l’OM, qui compte bien négocier. Tout comme les 18 M€ réclamés par l’Atalanta Bergame pour Malinovskyi.