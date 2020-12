Mercato : le démenti de Mino Raiola sur sa relation avec Paul Pogba

Samedi soir, la presse allemande évoquait des divergences d'opinions entre Mino Raiola et son protégé Paul Pogba. Ainsi, le milieu français de Manchester United n'apprécierait plus le comportement de son représentant, qui serait coupable selon lui de fermer certaines portes pour son avenir.

Désireux de quitter United au plus vite, le champion du monde 2018 aurait invité Raiola à lui trouver un club prestigieux le plus rapidement possible. Le super agent a démenti les allégations à son encontre sur son compte Twitter en qualifiant le média en question de champion de la fake news. Ambiance...