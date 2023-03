OM : un ancien joueur risque 16 ans de prison pour trafic de drogue

Après avoir passé un an et demi derrière les barreaux avant d’être libéré sous caution de 15.000 euros en juillet 2021, l’attaquant espagnol Sergio Contrares, plus connu sous le nom de Koke et passé par l’Olympique de Marseille entre 2004 et 2006, pourrait bien retrouver la case prison. A en croire la presse espagnole, l’ancien buteur de 39 ans est accusé de trafic de drogue, après avoir dirigé une organisation criminelle qui achetait de grandes quantités de marijuana, ensuite transportées dans des camions vers des pays européens.

Le procès, qui concernera 17 accusés liés à cette organisation, doit avoir lieu ce lundi devant l’Audience provinciale de Malaga et 17 autres personnes seront assises aux côtés de l’ancien joueur, dont sa compagne et un frère du footballeur, comme l’ont rapporté à EFE des sources judiciaires. Pour ces méfaits, l’ex-attaquant de Malaga risque 16 ans de prison et une amende de 150.000 euros. Les autres prévenus, selon leur degré d’implication, sont accusés d’atteinte à la santé publique ou de détention d’armes et encourent des peines allant de quatre ans et six mois à un an de prison.

