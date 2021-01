Real Madrid : Isco veut toujours partir

Le départ de Martin Ødegaard (22 ans) en prêt à Arsenal n'a visiblement pas suffi à rassurer Isco (28 ans). Le meneur de jeu souhaiterait toujours, selon As, aller voir ailleurs, si possible d'ici la fin du présent mercato. Et même si son entourage considère qu'un départ sera «très compliqué» à ficeler, il n'écarte aucune possibilité.

«On ne sait pas ce qui peut se passer», fait-on savoir dans le clan de l'international espagnol (38 sélections, 12 buts). Rarement titulaire cette saison (3 fois seulement en Liga), il semble avoir perdu la confiance de Zinedine Zidane. Le Séville FC semblait intéressé, mais l'arrivée d'Alejandro Papu Gomez (32 ans) a peut-être changé la donne.