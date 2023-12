L’étonnante piste de Manchester City pour cet hiver

C’est la crise, ou presque à Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola n’a plus gagné le moindre match en Premier League depuis le 4 novembre dernier et un succès face à Bournemouth (6-1). Entre-temps, Chelsea (4-4), Liverpool (1-1) et Tottenham (3-3) ont accroché les Skyblues, tandis qu’Aston Villa a réalisé l’exploit (1-0). Les Cityzens doivent réagir, eux qui semblent parfois un peu légers en termes de profondeur. L’hiver tombe à pic.

La suite après cette publicité

D’après The Daily Star, Manchester City aurait identifié le nom de Tajon Buchanan comme cible pour le mercato hivernal. L’ailier de 24 ans, qui s’était fait remarquer avec le Canada, évolue au Club Bruges en Belgique. En fin de contrat à l’été 2025, ce dernier intéresserait le club anglais, même s’il faudrait probablement dépenser environ 50 millions d’euros pour s’offrir les services de Buchanan. Une enveloppe conséquente pour un joueur qui n’a pas encore explosé aux yeux du monde. Les Cityzens tenteront de se renforcer dès janvier.