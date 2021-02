FC Nantes : Franck Kita justifie l'éviction brutale de Raymond Domenech

La suite après cette publicité

La parenthèse Raymond Domenech au FC Nantes devait s'étirer sur six mois. Malheureusement pour l'ancien sélectionneur des Bleus, ce retour sur un banc de Ligue 1 n'aura duré qu'un mois. Entre temps, les Canaris ont basculé à la dix-huitième place de Ligue 1 et n'ont plus connu les joies du succès depuis seize matchs toutes compétitions confondues.

Incapable d'insuffler une nouvelle dynamique en quelques semaines, les mauvais résultats sportifs ont donc sonné le glas des espérances de Domenech dans la Cité des Ducs. Présent lors de l'intronisation officielle d'Antoine Kombouaré ce jeudi, le directeur général du FCN Franck Kita a tenté d'expliquer l'éviction brutale de son ancien entraîneur. Pour le fils du président Waldemar Kita, une décision devait être prise rapidement pour l'intérêt du club.

Franck Kita estime que Raymond Domenech n'a pas su imposer son style

Outre les résultats sportifs, les préceptes de jeu inculqués par Domenech n'ont visiblement pas convaincu les décideurs nantais. « L'échec est comptable, on est au mois de février il reste quelques journées, il fallait réagir. La greffe n'a pas prise, à partir de là il faut accepter ses erreurs, il faut réagir vite, il ne reste pas beaucoup de matchs, mais suffisamment pour se maintenir, » lâche dans un premier temps Franck Kita. Le principal protagoniste a également précisé que la décision de se séparer de Raymond Domenech reposait sur une analyse quotidienne de la situation sportive.

« On est là au quotidien, on voit les résultats, ce qui se passe, je sais tout ce que cela a engendré quand on l'a fait signer. Les coulisses font que les choses ne se sont passées comme on espérait, les résultats en attestent, » confie le dirigeant des Canaris. L'heure se voulait donc à la réaction, et celle-ci passait donc par un énième changement d'entraîneur. Désormais, les différents acteurs doivent se focaliser sur un seul et ultime objectif : le maintien. « Quand on voit l'équipe glisser petit à petit, on se dit qu'il faut réagir. On essaye de garder la tête haute, la saison n'est pas facile, il faut que le FC Nantes reste en Ligue 1. Quand on est à la tête du club, il ne faut pas trop se préoccuper de ce qui se dit, il faut avoir des résultats. » Ce jeudi, ce sont tous les amoureux du FC Nantes qui s'en remettent à l'expertise d'Antoine Kombouaré et son staff pour sauver un club mythique de notre championnat...