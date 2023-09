Atlético : le réveil tonitruant du patron Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann est en mission. Cette saison, l’international tricolore espère participer et remporter l’Euro 2024 avec l’équipe de France. En club, le footballeur de 32 ans a également des objectifs élevés. Le premier est de gagner le championnat. C’est ce qu’il a expliqué dans la semaine au micro de beIN Sports. «On ira jusqu’au bout, jusqu’à la fin pour essayer d’arracher la Liga. On sait que ce sera difficile mais je pense qu’on a l’équipe pour. Il faudra gagner partout et dès jeudi aussi.» Jeudi, Grizi était sur le terrain pour affronter Osasuna pour le compte de la septième journée de Liga.

Et le Français a encore trouvé le chemin des filets hier soir. En effet, il a ouvert le score à la 20e minute d’une reprise du gauche lors du succès de son équipe 2 à 0. Une nouvelle réalisation de la part de l’ancien joueur du FC Barcelone qui est l’homme en forme à Madrid. Dimanche, il avait marqué un but lors du derby face au Real Madrid, remporté sur le score de 3 à 1. Buteur lors des deux dernières rencontres, il soigne ses statistiques. Cette saison, il en est déjà à 3 buts en 7 apparitions toutes compétitions confondues.

On peut aussi ajouter un but (sur pénalty) avec l’équipe de France lors du match amical face à l’Allemagne le 12 septembre dernier (défaite 2-1). En confiance, Antoine Griezmann apporte plus que ses buts. Il est aussi l’un des joueurs les plus dangereux de son équipe, qu’il influence positivement sur le pré. La presse espagnole est d’ailleurs très élogieuse à son sujet ce vendredi. AS écrit : «Indétectable et très mobile, il dirigeait le jeu offensif avec maestria. Il a marqué le premier but, d’abord en récupérant le ballon, puis d’un tir d’une haute technicité, presque sans angle. En seconde période, il a souffert de la charge des minutes et de l’effort du derby. Il a fini par être épuisé.»

Marca a parlé de l’un comme «l’un des joueurs les plus marquants» du match face à Osasuna. Après la rencontre, le vice-capitaine des Bleus a évoqué sa forme du moment. Et à l’écouter, il n’est pas encore au top. «Il me reste encore un peu pour être à 100%», a-t-il avoué avant de confier : «nous devons continuer ainsi, travailler et continuer à nous améliorer. Nous devions prolonger la victoire du derby. Nous savons que les matchs vont être compliqués. Maintenant, reposons-nous.» Un repos mérité pour Griezmann, qui accueillera Cadiz puis Feyenoord dans les prochains jours.