Ismaïla Sarr quitte déjà l’OM pour Crystal Palace !

Un an et puis s’en va. Recruté l’été dernier par l’Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr (26 ans) quitte officiellement la cité phocéenne, comme nous vous le révélions dernièrement. Irrégulier dans le sud de la France, l’international sénégalais (64 sélections, 13 buts) ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters olympiens, malgré un bilan de 5 buts inscrits et 6 offrandes en 35 matchs toutes compétitions confondues lors de l’exercice précédent.

«Bonne continuation Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais quitte l’Olympique de Marseille et s’engage avec Crystal Palace FC.», précise le communiqué de la formation marseillaise pour officialiser la nouvelle. Déterminé à l’idée de dégraisser son effectif après les arrivées d’Ismaël Koné (Watford), de Lilian Brassier (Brest), de Mason Greenwood (Manchester United) et de Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), l’OM va récupérer un peu plus de 15 millions d’euros (15 M€ + 1M€ lié à des bonus).

Une expérience contrastée

Réputé pour son explosivité et ses qualités de percussion, le natif de Saint-Louis s’apprête donc à découvrir un nouveau challenge du côté des Eagles, 10es du dernier exercice de Premier League. Le principal concerné va, par ailleurs, retrouver le sol anglais sur lequel il a évolué entre 2019 et 2023 avec les Hornets et ainsi imiter son ex-coéquipier marseillais, Iliman Ndiaye, qui a également opté pour un retour outre-Manche.

Troisième recrue estivale de Palace après Chadi Riad et Daichi Kamada, Ismaïla Sarr, passé par Metz et Rennes, espère ainsi donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui n’a jamais réellement convaincu sous la tunique phocéenne, et ce, malgré une seconde partie de saison dernière légèrement plus consistante sous la houlette de Jean-Louis Gasset. De son côté, l’OM acte un nouveau départ après ceux d’Iliman Ndiaye (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadisiyah), Konrad De la Fuente (Lausanne) et Jonathan Clauss (Nice). Reste encore à trouver des portes de sortie pour Samuel Gigot, Jordan Veretout, Pau Lopez, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia…