Burnley - Manchester City : les compositions officielles

Nous y sommes enfin ! La Premier League reprend ses droits ce vendredi soir avec le champion en titre Manchester City qui se rend sur la pelouse de Burnley en ouverture de cette exercice 2023-2024. Battus par Arsenal le weekend dernier en finale du Community Shield, les hommes de Pep Guardiola vont sans aucun doute aborder cette rencontre avec le couteau entre les dents. De l’autre côté, fraichement promu dans l’élite du football anglais et champion de Championship la saison passée, Burnley va essayer de créer un bel exploit devant son public. Cette rencontre est à suivre en direct sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Vincent Kompany opte pour un 4-4-2. Le Belge fait confiance à des joueurs expérimentés pour ce choc, on note la titularisation de la recrue Amdouni en attaque. Chez les Skyblues, on démarre en 4-4-2. Quelques surprises en défense avec Lewis en latéral gauche et une charnière Ake-Akanji, De Bruyne est associé à Rodri au milieu de terrain. Enfin en attaque, Bernardo Silva, Alvarez et Foden seront au soutien de Haaland.

Les compositions

Burnley : Trafford - Roberts, O’Shea, Al-Dakhil, Beyer - Koleosho, Berge, Cullen ©, Vitinho - Amdouni, Foster.

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Ake, Lewis - Rodri, De Bruyne © - B.Silva, Alvarez, Foden - Haaland.