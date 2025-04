L’Arabie Saoudite ne lâche pas l’affaire pour Mohamed Salah

Le dossier n’est pas près d’être clos. Mohamed Salah a peut-être signé un nouveau contrat à Liverpool, mais il «correspond toujours à l’identité» de ce que recherche la Pro League saoudienne , a déclaré le ministre saoudien des Sports. «C’est une superstar, a déclaré le ministre Al-Faisal aux journalistes avant le Grand Prix d’Arabie saoudite de F1. C’est un Arabe musulman emblématique. Il correspond parfaitement à l’identité du championnat saoudien. C’est lui qui a décidé de renouveler son contrat, mais le fait de lier l’Arabie saoudite à lui…»

La suite après cette publicité

«On voit bien que dès que des joueurs souhaitent renouveler leur contrat ou signer ailleurs, les médias affirment qu’ils sont pistés par l’Arabie saoudite, alors que 90 % de ces informations sont fausses. Mais nous avons une stratégie sur laquelle nous travaillons, et nous ne recrutons pas n’importe quel joueur», a souligné le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. Cette saison, Mohamed Salah a inscrit 32 buts et distribué 23 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, et devrait être couronné champion d’Angleterre pour la deuxième fois de sa carrière.