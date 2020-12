FIFA-The Best : Richarlison critique l'absence de Neymar

Ce soir, la FIFA décernait tous ses prix FIFA-The Best. Et si les grands gagnants des récompenses masculines sont Robert Lewandowski et ses coéquipiers du Bayern Munich, Neymar est le grand absent de cette soirée.

Absent du onze de l’année et des trois finalistes pour le prix du joueur de l’année malgré un quadruplé hexagonal et un titre de vice-champion d’Europe, le Brésilien a de quoi être déçu. Et son compatriote Richarlison aussi. D’ailleurs, l’attaquant d’Everton a tweeté : « No Neymar, no party » (pas de fête sans Neymar).