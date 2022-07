Les fans du Real Madrid réclament le retour de CR7

Présent à Los Angeles pour y observer l'avancement de la pré-saison de ses joueurs, Florentino Pérez s'est adonné à une séance de dédicaces et de selfies avec les nombreux fans présents sur place. Parmi les encouragements et les applaudissements, une demande a particulièrement retenu l'attention.

AS rapporte en effet que plusieurs supporters auraient demandé au boss madrilène de ramener Cristiano Ronaldo à la Casa Blanca et de ne pas le laisser filer à l'Atlético. Après que le joueur portugais l'ait quitté en faveur de la Juve en juillet 2018 et que ce dernier cherche à partir de Manchester United, un retour de la star mondiale au Real Madrid pourrait-il être concevable ? Florentino Pérez a préféré garder le silence.