Marcelo a reçu 3 offres

Arrivé en 2006 à Madrid et n'ayant connu que le Real en Europe, Marcelo, va quitter le club merengue cet été avec le statut de légende absolue puisqu'il en est le joueur le plus titré de l'histoire. Cette saison, il a encore rajouté une Liga et une Ligue des Champions à son palmarès.

Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et le Brésilien, en fin de contrat dans moins d'un mois, ne sera pas prolongé. Marca informe en tout cas que le latéral de 34 ans aurait déjà reçu trois offres pour la saison prochaine : une du Qatar, une des Émirats et une de Turquie. Cette dernière serait la plus attirante pour le joueur qui pourrait disputer une compétition européenne. Fin de l'intérêt de l'OM ?