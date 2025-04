Real Madrid : la longue durée d’indisponibilité de Camavinga se précise

C’est un gros coup dur pour Eduardo Camavinga. Victime d’une rupture totale du tendon de l’adducteur gauche en fin de match hier contre Getafe, le Français est d’ores et déjà out pour la fin de saison, Coupe du Monde des clubs (14 juin-13 juillet) comprise. On en sait d’ailleurs un peu plus sur la durée de son indisponibilité.

Si le Real Madrid s’est refusé à dévoiler un pronostic, El Chiringuito croit savoir que le milieu de terrain sera absent trois mois, ce qui l’emmène à une reprise fin juillet, au début de la prochaine saison. Il ne sera donc pas non plus du rendez-vous avec l’équipe de France en juin prochain.