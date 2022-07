L'OL touche enfin au but pour la prolongation de Rayan Cherki

Comme chaque été, le mercato est très attendu. Du côté de l'Olympique Lyonnais, auteur d'une saison 2021-2022 décevante, il fallait frapper fort pour offrir un meilleur effectif à Peter Bosz et donc tenter de revenir sur le devant de la scène lors du prochain exercice, qui débutera officiellement vendredi soir avec la réception de l'AC Ajaccio en ouverture de la 1ère journée de Ligue 1. Du coup, le président Jean-Michel Aulas et ses équipes n'ont pas chômé et des joueurs comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico et Johann Lepenant ont déjà été recruté. Mais ces dernières semaines, il y a un autre dossier qui a beaucoup tendu les Gones : la prolongation de Rayan Cherki.

En fin de contrat en juin 2023, le jeune ailier de 18 ans formé au club était au cœur de nombreuses discussions en Rhône-Alpes. Alors que sa prolongation traînait un peu trop comme nous vous l'expliquions en mars dernier, nous vous révélions surtout que l'OGC Nice ne lâchait pas le Lyonnais. «Franchement, les discussions avancent bien. Mon parti et celui du club s'entendent très bien. C'est bientôt la reprise et j'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'Olympique Lyonnais», avait lui déclaré le principal concerné fin juin, tandis le président Aulas était plutôt confiant à ce sujet. Et une bonne nouvelle semble se profiler pour les fans du club rhodanien.

Quatre ans de plus pour Cherki ?

D'après les dernières informations publiées par L'Équipe, Rayan Cherki va bientôt prolonger son bail avec l'Olympique Lyonnais. Le quotidien sportif rapporte qu'une dernière réunion entre toutes les parties doit avoir lieu ce lundi pour finaliser le deal. Ainsi, le principal concerné devrait signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2027 avec une revalorisation salariale à la clé. Mais pour prolonger, le numéro 18 lyonnais attendait surtout des garanties sportives. Samedi soir face à l'Inter (2-2), ce dernier a réalisé une bonne rentrée et a fait forte impression.

Sauf retournement de situation de dernière minute, l'aventure devrait donc continuer pendant un petit moment entre les Gones et Rayan Cherki. L'Olympique Lyonnais s'apprête ainsi à finaliser un dossier brûlant juste avant la grande reprise et donc ce match face au club corse. Car côté rhodanien, on imaginait mal vendre le jeune joueur cet été à un an de la fin de son bail actuel. Car dans quelques mois, il aurait pu négocier avec d'autres écuries, mais ça ne devrait donc pas être le cas...