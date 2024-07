Le PSG a trouvé une porte de sortie à Carlos Soler

Contrairement à Juan Bernat, Colin Dagba ou encore Renato Sanches, lui ne fait pas partie du loft des parias du PSG… Mais il n’est pas impossible de le voir quitter la capitale française cet été, deux ans après son arrivée en provenance de Valence pour un peu moins de 20 millions d’euros. A 27 ans, Carlos Soler a besoin de jouer, ce que Luis Enrique n’est pas en mesure de lui promettre aujourd’hui, du moins pas dans les proportions qu’il l’envisagerait.

Déjà condamné à un rôle de remplaçant sous les ordres de Christophe Galtier, ou de rotation, c’est selon, l’international espagnol (14 sélections, 4 buts) n’a pas plus tourné la situation à son avantage la saison dernière, même avec l’arrivée de l’Asturien sur le banc parisien. L’ancien joueur de Valence a ainsi dû se contenter de 1 277 minutes de jeu, faisant de lui le 19e joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Souvent neutre lors de ses sorties, il a rarement diffusé la sensation d’un joueur donnant sa pleine mesure. Ces derniers mois, un retour en Espagne était parfois évoqué, mais cette thèse prend un peu plus d’ampleur ces dernières heures.

La Real Sociedad veut le relancer

Une conjugaison d’évènements, en l’occurrence le prochain départ de Mikel Merino à Arsenal, dont il semble tout proche à en croire la presse espagnole, mais aussi l’incertitude liée à l’avenir de Martin Zubimendi, courtisé en Espagne et un peu partout ailleurs, ont poussé la Real Sociedad à explorer le marché des milieux de terrains. Et selon Relevo, le club basque aurait manifesté un intérêt marqué pour le Parisien, sous contrat jusqu’en 2027.

Le média espagnol va même plus loin et indique que la Real Sociedad aurait atteint un stade de négociations avancées avec le joueur, qui ne sera pas retenu par Paris si tout le monde trouve son compte dans l’opération. Pour rappel, Carlos Soler avait brillé pendant sept saisons à Valence, devenant même vice-capitaine du club et un joueur adulé par les supporters Ches. Ses performances lui avaient même valu de devenir international espagnol en 2021.