Droits TV L1 : la terrible annonce du président de la FFF

Le dossier des droits TV de Ligue 1 plombe sérieusement le football français. Et alors que la LFP s’active pour trouver une solution, tout en n’excluant pas un divorce prématuré avec DAZN, le président de la FFF craint le pire. Après avoir annoncé une réunion en mars de tous les acteurs du football français, Philippe Diallo affirme que certains clubs courent un très grand danger d’ici la fin de la saison.

«C’est un vrai sujet de préoccupation de la FFF et un certain nombre de clubs sont en très grande difficulté sur le plan de la trésorerie. En Ligue 1 et Ligue 2, nous avons des clubs en grande difficulté, mon rôle est d’essayer d’éviter des défaillances (…) On n’est pas à l’abri que des clubs s’arrêtent à la fin de la saison, peut-être avant », a-t-il confié dans les colonnes du Figaro.