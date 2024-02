Le cas Kylian Mbappé fait vriller les joueurs de L1

Kylian Mbappé va s’en aller. Après avoir explosé sous le maillot de l’AS Monaco, le crack de Bondy a pris une autre dimension au Paris Saint-Germain. Un club où il a connu des hauts et des bas en sept ans. En fin de contrat en juin prochain, KM7 a annoncé en début de semaine à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait la capitale à l’issue de la saison 2023-24. Si le capitaine des Bleus n’a pas annoncé sa future destination, il posera ses valises au Real Madrid cet été comme dévoilé par nos soins le 7 janvier dernier. Après Neymar et Lionel Messi, la Ligue 1 va perdre une autre star.

Les acteurs de la L1 questionnés sur le sujet

Questionné au sujet du Français en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a botté en touche, sans surprise. «Non, je n’ai aucune information à vous donner (…) Je vais essayer de terminer sur ce sujet. Jusqu’à ce que les parties impliquées se prononcent, je ne commenterai pas. Je suis l’entraîneur. Je parlerai quand les parties parleront. On va continuer à travailler. L’équipe est au-dessus de tout le monde, c’est notre message. Le club est au-dessus de toute individualité.» Comme lui, d’autres acteurs de notre chère L1 ont été interrogés sur le cas Mbappé, à l’image de Moussa Diarra.

Après la défaite du TFC hier en Ligue Europa face à Benfica, un journaliste de Canal+ lui a demandé son avis sur l’annonce de KM7. Et sa réponse a été cash. «Le départ de Kylian Mbappé ? Je ne sais pas quoi en penser, je joue à Toulouse. Je joue contre le Benfica et on me parle du PSG ? C’est pas que je m’en fiche un peu honnêtement, mais j’ai d’autres problèmes, plutôt que gérer la carrière de Mbappé.» Difficile de lui donner tort. Comme lui, Marcin Bulka a été questionné après la défaite de Nice à Lyon vendredi soir (1-0).

La réponse saignante de Bulka

L’ancien coéquipier du Bondynois a lâché une réponse assassine en zone mixte quand une journaliste lui a demandé si ce départ le touchait. «Pourquoi ça doit nous toucher ? (…) Madame, on joue à Nice donc ça ne nous concerne pas (il montre son écusson, ndlr). Ce n’est pas notre problème. Ces questions il faut arrêter un peu car ça ne sert à rien.» Plus apaisé que le gardien de Nice, Clinton Mata a aussi répondu à une question sur le futur départ de Mbappé. Plus diplomate, le défenseur de l’OL a toutefois indiqué qu’il ne s’en préoccupait pas.

«Je vais vous dire la vérité. J’ai vu une vidéo par rapport à ça (celle de Diarra, ndlr). Je vais vous répondre pareil. Ici, dans mon club, je ne m’occupe que de nos résultats et je ne regarde pas ce qu’il se passe ailleurs, Mbappé ou pas…même si je respecte. C’est sa décision. Donc dès que vous le verrez, je pense que ça serait bien de lui poser la question.» Pierre Sage, lui, a répondu sur le sujet. «C’est logique dans son rêve, dans sa continuité. Il vise l’Europe, il a fait le tour de l’affaire à Paris. Il a gagné beaucoup de titres, là il va jouer une dernière fois l’Europe, c’est ce que je leur souhaite. S’il pouvait partir avant notre match contre le PSG, ça ne me dérangerait pas.» Les questions sur le départ de KM7 risquent d’en agacer plus d’un…