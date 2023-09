Au Parc des Princes, l’OM a plongé dans le néant total

La suite après cette publicité

Alors que les récentes joutes entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille avaient retrouvé l’habitude d’être bien plus serrées entre les deux monstres du football français, ce dimanche 24 septembre 2023 a rappelé de tristes souvenirs aux supporters marseillais. En proie à une crise interne après une semaine compliquée marquée par le départ de Marcelino et le clash entre la direction et plusieurs groupe d’ultras marseillais dont les South Winners, l’OM posait ses bagages à Paris pour une affiche historique qui a malheureusement tourné au vinaigre pour les joueurs de Jacques Abardonado. Si le score est aussi rude (4-0), c’est évidemment grâce à une prestation complète des Parisiens mais aussi une copie trop stérile des Marseillais.

0 frappe cadrée !

«Je suis très déçu parce qu’on a manqué de caractère, je ne nous ai pas reconnu ce soir et c’est pour ça que je ne suis pas content, ni heureux. Le scénario fait qu’on prend un coup franc excentré très tôt, derrière on peut revenir avec l’action de Vitinha, est-ce que ça aurait changé la physionomie du match ? C’est possible, et ensuite on est tombé sur une équipe de Paris très forte. C’est l’une des meilleurs d’Europe, mais nous, nous sommes venus avec un plan qui est rapidement tombé à l’eau. Ça donne un match comme cela (…) Bien sûr que je suis déçu du résultat et de l’engagement qu’on a pu mettre. J’attendais plus d’agressivité, dans le bon sens du terme. Je suis très déçu et un peu marqué ce soir», a déploré Jacques Abardonado au micro de Prime Video avant d’insister en conférence de presse : «ça fait mal. On a une semaine pour préparer Monaco. On va laver les têtes, laisser les joueurs récupérer et mardi on repart au combat». Dès l’entame de la rencontre, l’OM a, quoi qu’il en soit, installé un bloc très bas sans énergie, agressivité ou intensité, même sur les relances ou les possibles phases de contres. Un refus de jouer que l’on avait plus vu lors des Classiques depuis plusieurs saisons.

À lire

PSG - OM : les Marseillais ne veulent pas crier au scandale d’arbitrage !

Hormis cette barre transversale trouvée par Vitinha (22e), l’OM n’a que très peu inquiété les joueurs de Luis Enrique ce dimanche soir. Sur les six frappes tentées par les Phocéens ce soir, aucune n’est parvenue à trouver le cadre. Une prestation offensive totalement inefficiente, marquée notamment par une possession anecdotique de 23%, plus de 120 ballons perdus et un faible nombre de passes avec 241 passes délivrées, soit plus de trois fois moins que le PSG : «C’est difficile d’expliquer, c’est la vérité, aujourd’hui on a vu deux équipes totalement différentes. On a vu Paris qui voulait jouer le match, gagner le match et l’OM qui n’a rien fait. On a manqué d’attitudes, on a manqué de courses, on a manqué de caractère, on a manqué de jeu, on a manqué de tout. Aujourd’hui, on doit des excuses à nos supporters, à tous les gens de l’OM parce que ce qu’on a vu aujourd’hui, ce n’est pas possible, de regarder une équipe de l’OM comme celle là», s’est lamenté le gardien espagnol Pau Lopez en zone mixte.

La suite après cette publicité

Le vestiaire de l’OM au fond du trou !

Au-delà de l’aspect purement technique, l’attitude des troupes marseillaises n’a pas été à la hauteur de l’événement. Avec les belles impressions laissées à Amsterdam jeudi soir en Ligue Europa, Jacques Abardonado avait appelé à la communion pour une meilleure cohésion en ces temps compliqués pour le club. Une bonne prestation à Paris aurait permis de colmater les fuites internes. Mais les joueurs marseillais, à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang totalement absent des débats ou de Valentin Rongier en grande souffrance dans l’entrejeu, ont très rapidement semblé amorphes, privés de solution et d’inspiration en attaque. Un constat partagé par plusieurs joueurs titulaires côté OM ce soir: «On a manqué de caractère, on va continuer à travailler. On n’a pas respecté le club, on assume. On a préparé notre match mais ce qui est dommage, c’est que tout ce qu’on avait préparé n’a pas marché mais on ne va pas en rester là, on va continuer à travailler et regarder le prochain match. C’est dommage, on ne va pas bien dormir, c’est le derby… On a fait notre boulot sur le terrain, il faut rester unis maintenant. On a besoin de tout le monde, la famille doit rester unie, c’est la force des Marseillais. Aujourd’hui (dimanche), ça n’a pas marché, on a six jours pour travailler et aller chercher les trois points à Monaco. On dit à tous les supporters qu’on en est conscient et qu’on va continuer à défendre le club.», a confié Chancel Mbemba en zone mixte du Parc des Princes, après la déroute encaissée par les siens.

L’illustration de cette copie vide d’espoir et de sens est l’entrée de la recrue Joaquin Correa à la 75ème minute. Quelques secondes après avoir foulé la pelouse du Parc, l’Argentin ne s’est même pas battu pour aller chercher les ballons sortis pour jouer vite en essayant de sauver l’honneur. Une passivité totale qui symbolise l’abandon des Marseillais contre leurs ennemis jurés : «C’est vrai qu’on avait un plan pour ce match la mais il est vite tombé à l’eau. Quand vous jouez le Classique avec si peu d’envie, c’est pas possible. Je pense qu’il faut leur rentrer un peu plus dedans. On les a un peu trop respectés. Bien sûr ce sont des très bons joueurs mais si vous les laissez jouer ils deviennent magnifiques. On a manqué de couilles ce soir mais tous ensemble», a également analysé le défenseur Samuel Gigot après la rencontre. L’heure est arrivée de digérer cette triste prestation mais, ce dimanche soir, l’OM semble quelque peu KO.