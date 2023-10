Pourquoi il ne faut absolument pas rater OM - OL

C’est toujours un rendez-vous important dans une saison de Ligue 1 Uber Eats et très attendu par les supporters des deux équipes. L’OM reçoit l’OL à l’Orange Vélodrome en clôture de cette 10e journée, avec quelques fans gones qui feront le déplacement contrairement aux dernières années. L’ambiance risque bien d’être bouillonnante une nouvelle fois. Les deux clubs vivent un début de saison difficile, surtout entre Rhône et Saône, mais le duel entre olympiques est toujours particulier et imprévisible.

La suite après cette publicité

3 raisons de ne pas rater OM - OL

Année après année, l’Olympico est devenu incontournable. Certains supporters marseillais font même de cet affrontement un rendez-vous encore plus important que la réception du PSG ou un déplacement au Parc des Princes. Il faut dire que durant la dernière décennie, les deux équipes se sont régulièrement disputées les places d’honneur derrière le club de la capitale. Si la forme de l’OM et de l’OL n’est pas au beau fixe en cette première moitié de saison, il s’agit souvent de duel spectaculaire. Les Phocéens, classés 8es avant le coup d’envoi de cette 10e journée, partent favoris. D’une part parce qu’ils évoluent à domicile mais surtout grâce à une meilleure régularité. Si Gennaro Gattuso tâtonne encore et a du mal à enchainer les résultats, à l’image de la dernière défaite à Nice (1-0), il est en train d’instaurer un caractère plus combatif à son effectif. De son côté, l’OL serait bien inspiré d’aller chercher un résultat après avoir vécu une nouvelle semaine très compliquée. Suite à cette nouvelle défaite contre Clermont (2-1) le week-end passé, puis des révélations qui ont fuité dans la presse, Fabio Grosso s’est mis en quête de trouver la taupe du vestiaire.

L’OL cherche toujours sa première victoire

Dans ce contexte, difficile de diriger son équipe, surtout lorsque son autorité est déjà remise en cause après seulement 4 matchs. Depuis son arrivée sur le banc pour prendre la suite de Laurent Blanc, le coach italien cumule trois défaites et un nul. Il a déjà fait appel à 20 titulaires différents et semble un peu perdu au moment de faire son équipe et d’organiser sa tactique. Pire encore, il s’est carrément mis une partie de ses troupes à dos depuis les dernière révélations sur l’ambiance qui règne à l’OL. Face à ces fuites, il a tout simplement décidé de partir en chasse de celui ou ceux qui sortent les informations censées rester dans le vestiaire et mis une certaine pression en annulant la séance d’entraînement de mardi pour forcer les joueurs à parler. Forcément, cela fait naître pas mal de tensions et de rancunes. Bons derniers au classement avec seulement 3 points de pris en 9 journées, les Gones n’avaient vraiment pas besoin de cela en ce moment. Alors que c’est l’Europe qui était encore visé il y a quelques semaines, la question est désormais de savoir si le club parviendra à se maintenir en Ligue 1. Une nouvelle défaite à Marseille précipiterait encore un peu plus l’OL dans les limbes, alors qu’au contraire, une victoire pourrait regonfler le moral de toute une équipe.

La suite après cette publicité

La dynamique lyonnaise n’est pas bonne mais celle de Marseille n’est pas au beau fixe non plus. Et puis rien ne ferait plus plaisir aux supporters phocéens d’enfoncer le rival olympique. Après le séisme du mois dernier avec le départ de Marcelino et la presque démission de Pablo Longoria, les choses se sont calmées. Gennaro Gattuso a pris la suite. Son tempérament volcanique, qui convient davantage à l’identité marseillaise que son prédécesseur espagnol, tente d’impulser un nouvel état d’esprit à un groupe qui a du mal à enchaîner les résultats. Après l’élimination en Ligue des Champions dès les qualifications, la C3 a pu servir d’exutoire comme à Amsterdam et contre Brighton. En championnat également, les résultats sont encore trop irréguliers pour viser le haut du classement. Les défaites récentes à Monaco et Nice ont montré l’écart qu’il reste à combler pour les Marseillais. Pourtant, l’effectif a belle allure sur le papier, même s’il a été renouvelé en profondeur, comme à chaque mercato. D’ailleurs, au rayon des bonnes nouvelles, Geoffrey Kondogbia est débarrassé de ses soucis du début de saison et peut désormais cumuler les matchs. L’OL est prévenu.

Alors pour ne rien rater de ce choc entre l’OM et l’OL, une seule solution : profiter de l’offre spéciale PRIME VIDEO à 6,99€ / mois (ou 69,90€ / an) + Le Pass Ligue 1 Uber Eats pour 14,99 €/mois sans engagement (ou 84€/an). L’opportunité est donc idéale pour savourer dans les meilleures conditions les plus belles affiches du championnat de France et le meilleur de la Ligue 1 Uber Eats.

La suite après cette publicité

Pour profiter de tous ces matchs avec la crème de la crème du football français, rendez-vous ici.