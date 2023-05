Le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2023-2024 !

C’est peu dire que la saison 2022-23 du PSG a connu son lot de rebondissements, de déceptions et n’a clairement pas été de tout repos. Le titre de champion de France glané devant le RC Lens apparaît d’ailleurs comme un lot de consolation pour un Christophe Galtier, plus que décrié et qui va sans doute vivre son dernier match sur le banc parisien samedi soir face à Clermont. Cela sera malgré tout l’occasion pour lui, pour les supporters du PSG et pour les joueurs de fêter le 11e titre de champion de l’histoire du PSG.

La suite après cette publicité

Si le trophée "Hexagoal" sera porté fièrement par Kylian Mbappé au Parc des Princes, cela sera également l’occasion de voir la toute nouvelle tunique domicile du PSG pour la saison prochaine comme la tradition l’impose. Ce nouveau maillot, qui sera porté par les joueurs parisiens pour tous les matches à domicile, rend hommage à «un design classique du maillot parisien et incarne l’esprit unique de la capitale française. Nouvel opus de leur partenariat historique, ce maillot représente la vision d’excellence, d’innovation et d’ambition partagée par les deux marques emblématiques du sport. Ce maillot emblématique réinterprète une tunique portée notamment par les joueurs parisiens au début des années 2000 et capture l’essence du Paris Saint-Germain à travers un design saisissant», comme l’indique le communiqué publié par le club et par son équipementier Nike ce mercredi matin.

À lire

Le vestiaire du PSG est sous le choc pour Sergio Rico

En effet, le design de celui-ci rappelle les couleurs historiques du club entre les bandes rouges et blanches symboles du club et le bleu dynamique qui prend une place prépondérante dans cette nouvelle tunique. Plus généralement, il met également en avant les couleurs du drapeau tricolore et rappelle «la fierté du Paris Saint-Germain, club le plus titré de France diffusant les couleurs hexagonales bien au-delà de la capitale et rayonnant dans le monde entier avec passion» comme l’explique le PSG qui met en scène les plus grandes stars du PSG, à savoir Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi pourtant en fin de contrat au 30 juin 2023.

La suite après cette publicité

Ce maillot fait également la part belle aux innovations. La marque au swoosh a intégré la technologie Nike Dri-FIT ADV, ce tissu technique de haute performance permet aux joueurs modernes de rester au sec pendant les 90 minutes et plus de chaque match. Le tissage respirant FIT ADV garantit que la sueur s’évapore, aidant ainsi les joueurs à rester frais et légers, et à maintenir leur niveau de performance du début à la fin du match.

Le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2023-2024 sera bientôt disponible sur notre boutique partenaire FOOT.FR !