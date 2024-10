Dunkerque a tenté de recruter Petr Cech

Troisième du classement de Ligue 2, Dunkerque a bien failli faire le buzz la saison dernière. L’entraîneur des gardiens de la formation nordiste Christophe Lollichon a révélé qu’il a tenté de faire venir un vieil ami pour renforcer le poste de gardien : Petr Cech. Les deux hommes ont collaboré à Chelsea, mais l’ancien international tchèque a finalement renoncé à venir faire une pige dans le Nord de la France.

«J’ai tenté un coup de folie, explique le technicien. J’ai envoyé un message à Petr Cech, je lui ai proposé de venir à Dunkerque, parce que lui aussi est fou, il fait du hockey sur glace maintenant. (…) Je lui ai proposé une pige de six mois, pour qu’on vive un truc incroyable. Ça aurait fait un buzz pas possible, mais au-delà de ça, c’était la possibilité de retravailler ensemble. Il m’a répondu par un smiley, et puis plus rien. C’est rare. Cela voulait dire qu’il commençait à réfléchir. Le lendemain matin, il m’a appelé : "Christophe, avec mes tendons, je ne vais pas pouvoir"», a-t-il confié ce lundi dans les colonnes de la Voix du Nord.