PL : Chelsea s’offre Brentford et revient à 2 points de Liverpool, Tottenham saccage Southampton 5-0

Dauphin de Liverpool, Chelsea avait l’occasion d’accentuer la pression sur les Reds en revenant à deux points de l’équipe d’Arne Slot (avec un match en plus). Pour y arriver, il fallait s’imposer contre une équipe de Brentford en forme (10e). C’est finalement en fin de première période que Marc Cucurella va délivrer les Blues (43e). Les hommes d’Enzo Maresca se mettront à l’abri en fin de rencontre avec un but de Nicolas Jackson bien servi par Enzo Fernandez (80e). Les Bees ont réduit l’écart via Bryan Mbeumo en fin de match (90e) mais cela n’a pas été suffisant. Avec cette victoire 2-1, Chelsea revient à deux points de Liverpool, mais avec un match joué de plus que les Reds. Brentford glisse au 11e rang.

Dans le même temps, Tottenham se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge Southampton. Un match prit par le bon bout par les Spurs avec l’ouverture du score précoce de James Maddison après 36 secondes (1re). Dans la foulée, Heung-min Son a doublé la mise pour les Londoniens (12e) avant que Dejan Kulusevski enfonce le clou dans un premier quart d’heure à sens unique (14e). Pape Matar Sarr enfonçait un peu plus les Saints par la suite (25e). Mieux, James Maddison s’offrira un doublé avant la pause (45e +4). Fort de son avantage, Tottenham a ensuite géré ce précieux succès 5-0 et remonte à la 10e place.