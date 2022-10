Serie A : Danilo Iervolino aimerait voir Franck Ribéry entraîner la Salernitana

Avant la rencontre et la victoire de la Salernitana face au Hellas Vérone (2-1), comptant pour la 9ème journée de Serie A à 15h ce dimanche, Danilo Iervolino a donné une interview au micro de DAZN. Au cours de cette dernière, le président des Grenats s'est attardé sur le cas de Franck Ribéry. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il apprécie énormément le joueur de 39 ans. « Frank est un grand champion sur et en dehors du terrain et parvient à faire ressortir le meilleur de chacun » a tout d'abord commenté l'homme fort du club italien.

La suite après cette publicité

Avant de poursuivre sur la même lancée : « c’est un leader, on va coudre sur lui un rôle comme il le veut. Ce qu’il veut faire et l’intensité qu’il veut y mettre seront décisifs. Je l’aimerais à côté de moi en tant que manager. » Une belle déclaration d'amour pour le Français de la part de son président à n'en pas douter. D'autant plus que Davide Nicola, son entraineur à Salerne, avait déjà dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien Bavarois en marge de la rencontre entre son club et celui des Gialloblu. Pour rappel, l'international tricolore (81 sélections, 16 réalisations) devrait très prochainement résilier son contrat avec la Salernitana.