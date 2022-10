Salernitana : un rôle de dirigeant pour Franck Ribéry ?

En proie à des douleurs récurrentes au genou, Franck Ribéry (39 ans) devrait prochainement officialiser sa retraite de footballeur. Interrogé, en marge de la rencontre opposant la Salernitana au Hellas Vérone, son entraîneur, Davide Nicola, en a d'ailleurs dit plus sur l'avenir de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. «Quand on parle de Franck, on parle d'une personne avec la capacité et le potentiel de tout faire dans le monde du football», a tout d'abord indiqué l'entraîneur du club de Salerne avant d'être relancé sur la possibilité de voir l'ex-international français intégrer son équipe technique.

«Je ne sais pas si les choses sont encore définies, mais nous en avons parlé. Nous avons nous-mêmes demandé à Franck s'il avait la volonté de s'imaginer dans un tel rôle (dans l'encadrement technique, ndlr). Par rapport à ce qu'il représenterait comme nouveauté pour nous et par rapport à ce que pourraient être ses idées pour son futur parcours, nous pourrions nous donner chacun quelque chose, je serais ravi», a souligné son entraîneur, avant de conclure : «mais c'est un homme si convoité qu'il pourrait idéalement jouer n'importe quel rôle dans un club, avec son expérience et son image positive».