PSG : quand Luis Enrique répond aux prédictions de ChatGPT

Interrogé ce mercredi sur les prédictions de ChatGPT concernant les futurs vainqueurs des compétitions sur la planète football, Luis Enrique - qui vise un nouveau titre lors du trophée des Champions face à l’OM - a offert une réponse pour le moins ironique. Face aux journalistes, le technicien espagnol a notamment rappelé que peu de pronostics donnaient son club vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée.

«[Il éclate de rire] Tu aurais dû poser cette question à ChatGPT l’année dernière. Qui va gagner la Ligue des champions ? Et aucun, personne n’allait dire le Paris Saint-Germain. Il faut être intelligent pour savoir les choses que peut faire ChatGPT», a ainsi rétorqué l’architecte parisien. Pour rappel, en cas de succès contre l’ennemi juré qui rêve d’un quatrième sacre, les Parisiens amélioreraient encore le record du PSG avec un 14e titre dans l’histoire du Trophée des Champions.