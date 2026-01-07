Menu Rechercher
Commenter 6
Trophée des Champions

PSG : quand Luis Enrique répond aux prédictions de ChatGPT

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique fait la moue @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
PSG Marseille Voir sur DAZN

Interrogé ce mercredi sur les prédictions de ChatGPT concernant les futurs vainqueurs des compétitions sur la planète football, Luis Enrique - qui vise un nouveau titre lors du trophée des Champions face à l’OM - a offert une réponse pour le moins ironique. Face aux journalistes, le technicien espagnol a notamment rappelé que peu de pronostics donnaient son club vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée.

La suite après cette publicité
Qui va gagner le Trophée des Champions ?
- Fin dans 22h
Génération de l'image en cours

«[Il éclate de rire] Tu aurais dû poser cette question à ChatGPT l’année dernière. Qui va gagner la Ligue des champions ? Et aucun, personne n’allait dire le Paris Saint-Germain. Il faut être intelligent pour savoir les choses que peut faire ChatGPT», a ainsi rétorqué l’architecte parisien. Pour rappel, en cas de succès contre l’ennemi juré qui rêve d’un quatrième sacre, les Parisiens amélioreraient encore le record du PSG avec un 14e titre dans l’histoire du Trophée des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier