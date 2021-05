Coupe d'Italie : les compos de la finale Atalanta-Juventus

Soir de finale au Mapei Stadium de Reggio Emilia, antre de l'US Sassuolo ! Dauphin du champion interiste, qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l'Atalanta accueille une équipe de la Juventus rompue aux joutes nationales, mais qui à la veille de l'épilogue de la saison de Serie A n'a pas son destin en main pour espérer accrocher la C1.

Ce soir, il est question de Coppa Italia. Leader au palmarès (13 Coupes d'Italie), le club turinois veut oublier sa défaite en finale de la précédente édition face au Napoli. La Dea attend elle son deuxième titre depuis... 58 ans. Andrea Pirlo aligne un 4-4-2 avec un duo d'attaque Kulusevski-Cristiano Ronaldo. Le but : contrer le formidable 3-4-1-2 de l'Atalanta, rodé depuis plusieurs années par Gian Piero Gasperini.

Les compositions d'équipes :

Atalanta : Gollini - Toloi, Romero, Palomino - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Pessina - Malinovski, Zapata

👥 In campo così al Mapei Stadium!

👊 Here's our #StartingXI to face Juventus!



Presented by @Plus500#AtalantaJuve #TIMVISIONCUP #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/zJqzdas9XR