Man City : Erling Haaland est toujours touché

Au Santiago-Bernabéu comme à l’Etihad Stadium, Erling Haaland (23 ans) n’a pas vraiment brillé face au Real Madrid. Le Norvégien a d’ailleurs demandé à sortir mercredi soir comme l’a expliqué Pep Guardiola. Ce vendredi, le technicien espagnol a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

«Kevin se sent bien, Erling on verra. Erling a ressenti quelque chose, un problème musculaire, c’est pour ça qu’il a demandé à se retirer.» Il y a donc de gros doutes concernant sa participation ou non à la 1/2 finale de la FA Cup demain face à Chelsea. Les prochaines heures permettront d’y voir plus clair.