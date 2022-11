CdM 2022 : le Japon a rendu un vestiaire impeccable après sa victoire contre l'Allemagne

Le Japon a réalisé un bel exploit hier en renversant l'Allemagne 2-1 pour son premier match dans cette Coupe du Monde 2022. En plus d'un succès historique, les Samouraïs ont rendu leur vestiaire tout propre, comme l'indique ce message de la FIFA.

La suite après cette publicité

La délégation nippone a quitté le Khalifa International Stadium en laissant un petit message de remerciement et des cocottes en papier, qui ont dû faire sourire leurs hôtes. Les supporters ont également nettoyé leur tribune avant de quitter le stade.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI