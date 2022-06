Thomas Müller souhaite que Lewandowski reste au Bayern

Alors qu'il a annoncé son désir de quitter le club bavarois après 8 ans de bons et loyaux services, Robert Lewandowski est pour le moment toujours un joueur du Bayern Munich. Son coéquipier Thomas Müller souhaiterait que le Polonais reste en Bavière : «Lewandowski a un contrat valide et j'aimerais que mon coéquipier offensif de longue date reste, notre connexion sur le terrain est bien connue. Mais bien sûr, compte tenu de la situation les choses peuvent se passer différemment. En général, le club est plus grand que nous les joueurs.»

Selon l'Allemand ce n'est pas parce qu'un joueur a eu envie de partir qu'il ne sera pas concerné s'il venait finalement à rester, comme il le confiait à Kicker : «je vous rappelle juste le souhait de Franck Ribéry d'aller au Real Madrid à un moment. Une chose est sûre : chaque joueur encore sous contrat à Munich le 1er septembre aura envie de bien jouer. Parce que mal jouer n'est amusant pour aucun joueur.» Le Bayern sera-t-il tenté de garder le Polonais contre son gré ?