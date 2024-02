Le Borussia Dortmund étudie la piste Julian Nagelsmann

Le Borussia Dortmund est très décevant cette saison. Après une édition 2022-2023 durant laquelle les Marsupiaux auraient pu aller chercher le titre en Bundesliga, les pensionnaires du Signal Iduna Park ne parviennent pas à trouver un second souffle. Pointant à une quatrième place décevante et étant relégués à 20 points du leader, le Bayer Leverkusen, le BVB va devoir trouver une nouvelle dynamique pour relancer la machine. Et cela passera sûrement par un changement d’entraîneur. En ce sens, l’étau se resserre autour d’Edin Terzić. Le technicien croate se sait en danger sur les bords de la Ruhr comme l’ont affirmé plusieurs sources allemandes.

La suite après cette publicité

Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer alors que sa direction est à la recherche d’un nouvel entraîneur tous azimuts. Et selon nos indiscrétions, le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance du côté de Dortmund. L’actuel sélectionneur de l’Allemagne, en pleine préparation de l’Euro 2024 à la maison, n’est pas contre un retour sur le banc d’un club et il poussait même pour un retour au Bayern Munich. Les dirigeants du Borussia Dortmund explorent la piste menant à l’ancien tacticien du RB Leipzig dont le contrat expire à l’issue de l’Euro. Le coach de 36 ans pourrait être intéressé par le projet du BVB alors que le board allemand devrait passer à l’action cet été. Affaire à suivre donc…