Real Madrid : Antonio Rüdiger ouvre la porte à Kai Havertz

Antonio Rüdiger adorerait retrouver Kai Havertz au Real Madrid. Coéquipiers à Chelsea entre 2020 et 2022, les Allemands ont vu leurs chemins se séparer après le départ du défenseur l’été dernier pour la capitale espagnole. Pour autant, les destins des deux joueurs pourraient être intimement liés, compte tenu de la rumeur Kai Havertz qui prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours en Espagne. Appelé à commenter à cette information lors de la conférence de presse de la Mannschaft, Rüdiger a laissé comprendre qu’il y était favorable.

«Oui, cela me ferait plaisir de rejouer avec Kai (Havertz) en club, même si l’on est déjà ensemble en sélection, a souri Rüdiger en conférence de presse. Mais malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose sur ce sujet… En ce qui concerne les transferts, ma parole reste secondaire. Ce sont des décisions de club, pas les miennes.»

