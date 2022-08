Vous vous demandez quels crampons choisir pour un gardien de but ? Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Le confort pour les appuis et le toucher de balle pour la relance au pied, voilà l'essentiel recherché par un gardien de but sur le rectangle vert. Après avoir parlé des paires de crampons pour un buteur, pour un ailier rapide puis pour un milieu de terrain et un défenseur, la suite logique nous mène au dernier rempart d'une équipe, qui sera peut-être amené, sur 90 minutes, à être en action pendant 2 ou 3 minutes environ et qui doit donc obligatoirement bien se sentir dans sa paire.

La Vapor

Commençons par la Vapor de Nike. Il s'agit là d'une paire de crampons très légère, donnant presque la sensation de se balader pieds nus sur le pré. Un atout important à prendre en compte pour les gardiens, qui ont besoin de confort tout au long d'une partie de football afin d'être dans les meilleures conditions pour briller.

Si l'on prend la nouvelle technologie développée par la marque à la virgule, à savoir le Air Zoom, les portiers n'en seront que fans. Elle permet en effet d'avoir un rebond supplémentaire, ce qui reste un aspect important pour les gardiens. Sébastien Cibois, le gardien de Rodez formé au PSG, évolue par exemple avec cette paire chaque week-end sur les pelouses de Ligue 2.

La Tiempo Legend

Place à la Tiempo Legend, conçue, elle aussi, par les Américains de Nike. La première chose à retenir, c'est que cette paire de chaussures de foot est optimale pour le confort, notamment grâce au cuir de kangourou dont elle est dotée. « Elle est un peu rigide au début comme elle enveloppe la malléole, mais une fois qu'elle s'est adaptée au pied, c'est un régal ! », nous a d'ailleurs confié Théo, notre expert de FOOT.FR.

Il s'agit probablement de la paire la plus confortable des trois évoquées dans cet article, notamment grâce à sa légèreté (environ 200g). De plus, les crampons en lamelles offrent beaucoup d'adhérence à son utilisateur, ce qui aide beaucoup et évite les glissades. Sans oublier la semelle HyperStability, idéale pour un gardien. Le meilleur ambassadeur de la Tiempo Legend demeure Hugo Lloris (Tottenham), quand nos voisins belges mettront en avant le portier du Real Madrid, Thibaut Courtois, alors qu'Alisson Becker (Liverpool) a lui aussi opté pour la Tiempo.

La Copa Sense

Enfin, nous mentionnerons ici la Copa Sense d'adidas, arborée sur le pré par David De Gea (Manchester United) ou encore Manuel Neuer (Bayern Munich), deux portiers de très haut niveau qui prouvent que la paire est aimée par les professionnels du métier.

Le petit soft pods sous la semelle permet de bien maintenir le pied en place une fois les crampons chaussés. Cette paire offre ainsi à chaque joueur le luxe du confort, tout en garantissant un toucher de balle de grande qualité grâce au Superhuman touch.