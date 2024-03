La presse tire la sonnette d’alarme pour les Bleus, Lewandowski reçoit une proposition mirobolante

L’Equipe de France prend un coup au moral

Un choc pour se tester à quelques mois de l’Euro 2024 en Allemagne. Et bien les Bleus ont pris «die Größe claque», ça se passe de traduction. Pour la 150ème de Didier Deschamps, l’Equipe de France a une pris leçon de football face à l’Allemagne avec une défaite 2-0 et le score aurait pu être encore plus lourd. La sélection tricolore a été «méconnaissable», résumé Le Parisien. Sans le leader technique Griezmann, la France a manqué d’étincelles dans le jeu et d’un état d’esprit combatif, note le quotidien. Pour les DNA, la bande à DD a pris une «leçon d’allemand» hier soir alors que Bild se réjouit fort logiquement ce dimanche matin avec ses débuts de rêves à quelques mois de l’Euro à la maison. Une performance collective qui a donc inquiété la presse et Didier Deschamps.

L’Arabie saoudite veut une nouvelle star

Comme le relaye le Mundo Deportivo ce dimanche, la Saudi Pro League envisage de faire de Robert Lewandowski l’un des transferts marquants de l’été. L’intérêt de l’Arabie saoudite pour le serial buteur n’est pas nouveau. Après avoir essayé sans succès l’été dernier, un club saoudien est cette fois-ci prêt à offrir plus de 100 millions par an à l’attaquant polonais pour le convaincre. Toutefois, des sources proches de l’attaquant polonais, qui ont confirmé l’offre saoudienne, précisent le Polonais n’envisage toujours pas de quitter le Barça, avec lequel il a un contrat jusqu’en juin 2025, plus une autre en option.

Fin de série pour les Anglais

On a eu le droit à un autre choc hier entre deux nations du football, l’Angleterre face au Brésil. Sans Harry Kane qui a quitté le rassemblement, les Three Lions ont été battus 1-0 à Wembley. Une «fin malheureuse», regrette le Sunday Express. Dans une rencontre globalement dominée en termes d’occasions par la Seleção, l’Angleterre a été punie par un gamin de 17 ans du nom d’Endrick. C’est donc une fin de série pour les Three Lions qui restaient sur 21 matchs sans défaite à Wembley. Mais surtout, c’est la première fois depuis la Coupe du monde 2022 et le quart de finale face à l’équipe de France que la sélection anglaise s’incline. Une «fin amère», résume le Sunday Mail.