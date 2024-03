Le FC Barcelone commence à sérieusement paniquer pour ses pépites

Joan Laporta a beau montrer les muscles et bomber le torse lors de ses (très) nombreuses apparitions médiatiques, il sait, au fond de lui, que son club est dans une situation très difficile sur le plan financier. Et dans le foot, qui dit finances délicates dit aussi perte de pouvoir sur le mercato et difficulté pour conserver ses meilleurs éléments face à l’intérêt des autres gros clubs européens, qui ont un pouvoir d’achat bien supérieur. Des bons éléments, le Barça en a beaucoup, justement. Surtout quand on parle de jeunes…

Comme le révèle la presse anglaise ce dimanche, Mika Faye, la sensation du moment au sein de l’équipe B du Barça, est convoité par Manchester United et le Bayer Leverkusen. Selon nos informations, le Bayern Munich, l’Atlético et Lens sont aussi sur le coup. Le défenseur central sénégalais de 19 ans, déjà international avec son pays, est appelé à être l’avenir du club en défense centrale avec Pau Cubarsí. Recruté pour 1,5 million d’euros seulement, il est fort probable que des discussions pour un contrat démarrent une fois qu’il sera en équipe première, ce qui ne va pas tarder. Il faudra donc se montrer convaincant sur le plan salarial, même s’il faut souligner qu’avec une clause libératoire de 400 millions d’euros valable jusqu’en 2027, le Barça est plutôt protégé pour l’instant.

Pas de raison de s’inquiéter pour Yamal

Ce qui n’est pas le cas avec Pau Cubarsí. Selon la presse catalane, sa clause libératoire est particulièrement basse : de 10 à 15 millions d’euros. Un véritable cadeau pour un joueur qui est déjà titulaire avec le Barça et qui a déjà débuté en sélection à 17 ans, avec un potentiel presque illimité. Chelsea et Manchester City sont déjà à l’affût… Il y a aussi le dossier Marc Guiu, tout juste âgé de 18 ans, à gérer. Le contrat du buteur qui a déjà fait trembler les filets avec l’équipe première cette saison expire en 2025, et il va falloir s’asseoir pour négocier, alors que plusieurs clubs en Liga et à l’étranger sont intéressés.

Héctor Fort (17 ans), déjà 7 apparitions sous les ordres de Xavi au compteur, devrait a priori prolonger son contrat qui expire en 2025 même si là aussi, des formations sont intéressées. Selon Mundo Deportivo, les Catalans auraient même récemment refusé une offre de 35 millions d’euros. Marc Casadó (20 ans), a déjà débuté en équipe première également et est en fin de contrat en juin. Plusieurs clubs comme Valence le suivent et peuvent déjà lui proposer un rôle important en équipe première. En revanche, le Barça peut dormir tranquille pour Lamine Yamal, dont le contrat expire en 2026 - avec un accord pour le porter à 2030 à sa majorité - et qui a une clause libératoire d’un milliard d’euros. Il faudrait que l’international force un départ pour qu’un club puisse le chiper au Barça…