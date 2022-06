Tournoi Maurice-Revello : la France renverse le Vénézuéla et remporte le titre

Les Bleuets l'ont fait ! Après leur dernier titre en 2015, la France n'avait plus réussi à triompher lors du Tournoi Maurice-Revello. Au terme d'un parcours réussi (6-2 contre l'Argentine, 4-1 face au Mexique), la sélection tricolore retrouvait le Vénézuela en finale et avait à cœur de remporter le titre de cette édition 2022. Pour ce dernier duel, Bernard Diomède faisait confiance à Cimignani, Akliouche et Aouchiche pour combler à l'absence d'Ekitike, juste derrière Mara.

Mais cette finale du Tournoi Maurice-Revello aura été tout sauf une formalité pour les Bleus. Malgré une barre transversale trouvée par Aouchiche, les Français étaient face à des Vénézuéliens impressionnants sur le plan physique et athlétique. Et la passivité défensive tricolore a clairement aidé les sud-américains, qui ont logiquement ouvert le score grâce à une frappe de Segovia, pas attaqué par Esteve, qui terminait dans le but vide et concluait une belle action de contre-attaque (1-0, 7e).

Nathanaël Mbuku a tout changé

Incapables de déployer leur jeu et bousculés face à des Vénézuéliens morts de faim, les Bleuets n'arrivaient pas à revenir au score. Juste avant la mi-temps, De Santis prenait le meilleur sur Matsima et tentait un lob audacieux qui fuyait de peu le cadre (44e). Mais le discours de Bernard Diomède à la mi-temps a fait effet puisque les Tricolores sont revenus avec un autre visage en seconde période et ont été récompensés grâce à une bonne entrée de Mbuku, décisif sur l'égalisation d'Akliouche (1-1, 53e).

Mieux dans le jeu, la France a finalement réussi à prendre le dessus sur son adversaire pour enfin produire du jeu et montrer ce qu'elle avait pu faire de mieux dans ce tournoi, avec 15 buts marqués sur ses trois derniers matches. Akliouche (56e), puis Aouchiche (65e) manquaient de peu de permettre aux Bleuets de prendre l'avantage. Libérés après l'exclusion de Ruiz (77e), les Bleuets mettaient la pression sur le but adverse. C'est finalement sur une frappe enroulée de Mbuku qu'ils ont pu prendre enfin l'avantage et s'imposer au terme d'un match plus que compliqué, où ils auront été bousculés jusqu'au bout (85e, 88e). Le premier trophée pour les jeunes tricolores depuis sept ans !