L’Athletic Club blinde Nico Williams

Bonne nouvelle pour les supporters basques, moins pour le Barça et le Real Madrid. Alors que son contrat expirait en juin prochain - attirant ainsi l’attention des deux cadors du championnat espagnol - l’ailier espagnol Nico Williams a décidé de prolonger avec l’Athletic Club, son club formateur, et ce jusqu’en 2027. L’international de la Roja (11 sélections, 2 buts) est le véritable facteur X de la formation basque aux côtés de son grand frère Iñaki, avec une réalisation et cinq offrandes en 11 matches de championnat dans ce début de saison, dominant ainsi le classement des meilleurs passeurs de l’élite ibérique, ex-aequo avec trois autres joueurs (Saul, Baena et D. Rico).

La suite après cette publicité

«L’Athletic Club et Nico Williams ont trouvé un accord pour prolonger de trois saisons, jusqu’au 30 juin 2027, le contrat qui devait expirer à la fin de la saison en cours. L’international est proche d’atteindre les 100 apparitions en tant que Lion (96) à seulement 21 ans, mène la liste des passes décisives en championnat (5) et 9 de ses 13 buts en équipe première ont été marqués la saison dernière. Le club rouge et blanc a renouvelé pour trois ans un joueur sur lequel de très puissants clubs européens avaient des vues. Nico Williams a cependant choisi de continuer à écrire l’histoire de l’Athletic Club aux côtés de son frère Iñaki et du reste de ses coéquipiers. Arrivé à Lezama il y a une dizaine d’années, il n’a cessé de progresser pour devenir un pilier essentiel de l’équipe première», peut-on lire dans le communiqué des pensionnaires de San Mamés.