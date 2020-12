L'OM revoit son prix à la hausse pour Boubacar Kamara

André Villas-Boas ne s’en était pas caché. Interrogé sur le manque de temps de jeu du jeune Pape Gueye (21 ans), l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille avait confié que l’ancien Havrais aurait sans doute davantage de minutes le jour où Boubacar Kamara partira. Pilier du onze d’AVB, le défenseur capable d’évoluer aussi au poste de sentinelle est un élément indéboulonnable.

Cependant, avec un contrat courant jusqu’en 2022, l’international Espoirs tricolore (8 sélections) fait partie des joueurs concernés par un possible départ au prochain mercato s’il ne prolonge pas d’ici là. Un scénario d’autant plus probable car le joueur est également l’un des rares éléments de l’OM ayant l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif d’AVB.

L'OM espère doubler le tarif

Et si les supporters marseillais aimeraient le voir rester sur la Canebière durant plusieurs années, Frank McCourt, lui, a déjà fait savoir qu’il avait un besoin urgent d’argent après un hiver et été 2020 passés sans grosse vente. Et ça tombe bien pour l’Américain puisque Mundo Deportivo annonçait dernièrement que le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio Rome, l'AC Milan et le FC Barcelone étaient à ses trousses.

Concernant le club catalan, les Blaugranas suivraient avec attention la carrière du Marseillais dès ses 16 ans. Sauf que, toujours d’après MD, les dirigeants phocéens, bien conscients de l’intérêt que suscite leur minot, auraient revu leurs exigences à la hausse. Ainsi, après l’avoir estimé à 32 M€, l’OM espère désormais voir l’un de ses courtisans mettre pas moins de 60 M€ sur la table. Mais si un tel tarif est maintenu, pas mal de clubs dont le Barça ou l’AC Milan, aux moyens financiers limités, ne passeront pas la seconde dans ce dossier.