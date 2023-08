OL : Laurent Blanc doit s’entretenir avec John Textor ce lundi

Pour sa première rencontre à domicile de cette nouvelle saison de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a vécu un véritable calvaire. Face à une séduisante équipe de Montpellier, emmenée par un Mousa Al-Tamari virevoltant, les hommes de Laurent Blanc, qui ont terminé la rencontre à dix contre onze après l’expulsion d’Alexandre Lacazette, n’auront jamais réussi à renverser la vapeur et les Gones ont donc essuyé une cinglante défaite (1-4). Après cette défaite retentissante, le club rhodanien termine cette deuxième journée en tant que lanterne rouge.

Si la plupart des joueurs lyonnais ont semblé dépiter après cette nouvelle déconvenue, Laurent Blanc a été également très impacté par ce fiasco. Après le coup de sifflet final, le coach rhodanien a même semblé vouloir jeter l’éponge. «Ce qu’il faut changer ? Il faut changer d’entraîneur. Si je veux partir ? Non, mais vous me demandez ce qu’il faut faire alors je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur. Je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos : si on a un effectif de qualité ce soir, alors l’effectif de Montpellier est de très très grande qualité», a notamment confié le technicien français.

Un rendez-vous de la dernière chance

Pour remettre de l’ordre après ce très mauvais départ et un éloignement des positions entre John Textor et Laurent Blanc, les deux hommes vont avoir une petite discussion téléphonique ce lundi pour repartir sur de nouvelles bases comme le rapportent nos confrères de L’Equipe. La mauvaise passe de l’OL sera forcément à l’ordre du jour même si l’entraîneur des Gones comptent se défendre après un mercato estival qui n’a pas répondu à toutes ses attentes. Toujours à la recherche de plusieurs renforts avant la fin du marché des transferts le 1er septembre prochain, la direction lyonnaise va devoir s’activer avant cette date butoir.

«On va encore dire que je parle de mercato. Tout va dépendre de ce qui va se passer avant le 31 août…même si je ne m’attends pas à voir 5,6,7 joueurs», a d’ailleurs déclaré Laurent Blanc en conférence de presse après la rencontre du week-end face au Stade Rennais. Si la situation du club rhodanien semble déjà critique après ces deux défaites, avec un vestiaire au fond du trou notamment, le président de l’OL devra trouver les mots pour relancer son équipe s’il ne veut pas revivre une deuxième saison très compliquée à la tête des Gones…