AC Milan : Gianluigi Donnarumma adoube Mike Maignan

Au Paris SG depuis l'été dernier, Gianluigi Donnarumma (22 ans) reste un supporter inconditionnel de l'AC Milan, son club formateur. Le portier transalpin a d'ailleurs tenu à saluer, dans une longue interview à La Gazzetta dello Sport, les excellents débuts de son successeur dans les buts rossoneri, un certain Mike Maignan (26 ans).

La suite après cette publicité

«Mike, je le suis avec attention et jusqu’ici il me fait une belle impression. Je le complimente pour ce qu’il fait et la façon dont il aide Milan. Je suis content pour lui et de la superbe saison que font tous les mecs», a lancé l'international azzurro, champion d'Europe en titre. L'ancien Dogue appréciera.