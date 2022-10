OM : Igor Tudor et la concurrence avec le PSG

La suite après cette publicité

Troisième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'avance avec confiance au moment de croiser le fer, ce dimanche à 21 heures, avec le Paris Saint-Germain. Un choc au sommet qui pourrait permettre aux hommes d'Igor Tudor de se relancer après le revers concédé face à l'AC Ajaccio et ainsi de se rapprocher du rival parisien. Interrogé sur la concurrence avec le club de la capitale et la capacité de ses protégés à tenir la distance, le technicien marseillais a, en revanche, calmé l'emballement autour du début de saison olympien.

«Je vais répondre comme je réponds toujours sur ce sujet. Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l’Europe, pour être au plus haut niveau. C’est évidemment inhabituel d’avoir un club avec un budget aussi supérieur, l’histoire nous enseigne toutefois que c’est possible (de rivaliser, ndlr) mais je ne me concentre pas sur ça.» Des propos allant dans le sens de ceux exprimés par Pau Lopez quelques minutes plus tôt : «on doit penser match après match, le prochain c’est Paris. Ensuite, on verra... Ça vient de commencer, après la présaison qu’on a faite, personne ne pouvait prédire qu’on serait ici aujourd’hui. On doit garder les pieds sur terre, on verra après. C’est beaucoup de dire qu’on peut rivaliser avec Paris. Petit à petit on va voir si on peut y arriver». Premier élément de réponse en clôture de cette onzième journée de Ligue 1.

Pour le Classico, Parions Sport en ligne vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. La victoire à domicile du PSG, côtée à 1,34, peut vous rapporter 268€ et celle de l’OM, côtée à 7,90, peut vous faire gagner 1 580€. (cotes soumises à variation)