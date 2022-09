OM : la réaction à chaud de Jordan Veretout

Très déçu après la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions contre l'Eintracht Francfort (1-0), Jordan Veretout s'est exprimé à chaud au micro de Canal+ : «oui, il y a de la déception, après on ne peut pas toujours être déçus. On essaye de revenir au score mais il manque le dernier geste. Ce n'est pas suffisant en Champions League...»

Le joueur de 29 ans est ensuite revenu sur la physionomie de la rencontre : «ils nous ont mis en difficulté. On a essayé d’aller les chercher haut, le bloc est venu avec nous mais on a perdu ce soir. Il faut continuer à bosser, ne rien lâcher pour exister en Champions League, on n'a pas réussi à le faire ce soir ni contre Tottenham. C'est sûr on a le ballon, on joue bien mais il faut faire plus et marquer ce but pour gagner des matchs.» Une réaction est attendue dès dimanche contre Rennes.