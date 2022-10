Claude Puel remet en cause le titre de l'OM en 1992

Limogé de l'AS Saint-Etienne le 5 décembre 2021, Claude Puel est de retour dans le paysage médiatique avec une biographie publiée, ce jeudi, et intitulée "Libre". Un écrit au cours duquel l'ancien coach de l'OL, de Nice ou encore de Leicester revient sur certains passages marquants de sa carrière d'entraîneur, mais aussi de celle de joueur. L'occasion pour l'ancien technicien des Verts de revenir sur l'intersaison 1992, après le sacre de l'OM. Au sein du club du Rocher, Arsène Wenger, alors manager, entreprenait un gros chantier lors du mercato estival.

«Il avait décidé de changer l'équipe, je n'en comprenais pas la raison», explique notamment l'ancien joueur de l'ASM dans des propos relayés par Le Figaro avant d'ajouter : «j'apprenais alors que certains de mes coéquipiers n'avaient pas joué franc jeu, qu'ils avaient été incités à lever le pied durant certains match»s. Des propos faisant référence à ceux d' Emmanuel Petit, également à Monaco à l'époque. Dans son livre autobiographique "À fleur de peau", publié en 2008, le champion du monde 1998 écrivait : «Arsène me passe les buts au ralenti et finit par me demander: 'À quoi penses-tu lorsque tu vois ces buts?' Je finis par lui dire que nous avons commis des erreurs de débutants, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Il me répond: 'Tu peux t'en aller. C'est la confirmation de ce que je pense également. Nous sommes plusieurs à supposer que certains de nos joueurs ont été achetés par Marseille».