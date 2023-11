Où en est Léo Dubois ?

16 novembre 2021. L’équipe de France affronte la Finlande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Ce soir-là, les Bleus s’imposent 2 à 0 grâce à des buts signés Karim Benzema et Kylian Mbappé. Une rencontre à laquelle participe Léo Dubois, entré en jeu à la 62ème minute de jeu pour remplacer Benjamin Pavard. Il s’agit de la dernière sélection du latéral droit passé par le FC Nantes. En effet, depuis deux ans, il n’a plus joué sous le maillot frappé du coq. Pourtant, il a longtemps été considéré comme la meilleure option derrière Pavard à un poste où les Tricolores ont eu des difficultés.

À présent, Didier Deschamps fait appel à d’autres joueurs, à l’image de Jonathan Clauss (OM) ou encore Malo Gusto (Chelsea), convoqué récemment chez les A. De son côté, Léo Dubois continue son bonhomme de chemin, lui qui est conscient que l’équipe de France n’est plus d’actualité pour le moment. Mais à 29 ans, il n’est jamais trop tard… À Nantes, il avait réussi à tirer son épingle du jeu et à attirer l’attention de l’OL. Là-bas, il est rapidement devenu un leader. Mais petit à petit, le joueur, qui a connu des hauts et des bas, a été pris en grippe par certains supporters.

Un nouveau départ à Başakşehir

Dans le même temps, le jeune Gusto est monté en puissance. À l’issue de l’exercice 2021-22, il a donc décidé de changer d’air et de prendre un nouveau départ. D’autant qu’il avait toujours le Mondial 2022 en tête. Il a donc rejoint Galatasaray pour trois ans (plus une année en option). Accueilli comme une rockstar, il avait joué le jeu auprès des supporters à l’aéroport. Sur le terrain, il est apparu à 25 reprises toutes compétitions confondues. Mais il n’a été titularisé que 13 fois, lui qui était en concurrence avec Sacha Boey.

Il a également terminé l’année avec un but et d’une passe décisive, ainsi qu’un titre de champion de Turquie. Il faut aussi préciser qu’il a eu quelques pépins physiques. Après une année à Galatasaray, il a donc été envoyé en prêt à l’Istanbul Başakşehir. L’occasion d’enchaîner les rencontres et d’apporter son expérience. Pour le moment, il a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues, lui qui est arrivé le 16 septembre dans son nouveau club. Le 17, il était déjà sur le pré puisqu’il est entré 24 minutes face à Istanbulspor.

Dubois se sent bien en Turquie

Puis, il a enchaîné avec 6 titularisations (4 matches joués intégralement). Le temps de délivrer 2 assists et de marquer 1 but. Un but qu’il a d’ailleurs marqué face à… Galatasaray. De quoi montrer au club stambouliote qu’il en a toujours sous le pied. Les avis ont, en tout cas, été positifs après ses premiers pas, à l’image de Fanatik qui a parlé d’un «effet Dubois» après son match face à son ancien club (auquel il appartient toujours, ndlr). Car Istanbul BB, qui est actuellement 18ème (sur 20) et relégable en Süper Lig, avait démarré la saison avec 3 défaites en 3 journées avant son arrivée. Le club a connu sa première victoire le 17 septembre, lors du premier match de Dubois.

Ensuite, l’écurie turque a enchaîné avec 1 victoire, 3 nuls et 4 défaites. Elle aura besoin de renouer avec le succès pour assurer son maintien. En prêt, Léo Dubois donnera quoi qu’il arrive son maximum. Selon nos informations, le Français se sent bien dans son équipe et fait sa saison avec la meilleure implication possible. Il découvre aussi un football avec moins de pression, ce qui lui fait du bien aussi même s’il fait au mieux pour sauver l’Istanbul BB, nous a-t-on fait savoir. Bien dans ses baskets et ses crampons, Léo Dubois vit sereinement cette nouvelle étape de sa carrière.